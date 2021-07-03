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«Динамо» разгромно проиграло австрийскому ЛАСК в товарищеском матче

«Динамо» разгромно проиграло австрийскому ЛАСК в товарищеском матче
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Московское «Динамо» провело товарищеский матч с австрийской командой ЛАСК. Встреча прошла на стадионе «Корншпиц-Арена» (Прегартен, Австрия) и завершилась крупной победой соперника бело-голубых со счётом 3:0.

Все голы были забиты ещё в первом тайме. Счёт был открыт уже на девятой минуте встречи. Автором гола стал нападающий ЛАСК Томас Гойгингер. На 22-й минуте австрийцы увеличили преимущество. На этот раз мяч в сетку ворот Ивана Будачёва отправил форвард Марко Рагуц. На 40-й минуте Гойгингер оформил дубль и довёл счёт до разгромного — 3:0.

Ранее на сборах «Динамо» провело три матча: с «ЧФР Клуж» (0:1), «Динамо Ч-Б» (4:0) и АЕЛ (0:1). Сезон Российской Премьер-Лиги начнётся для москвичей гостевым матчем с «Ростовом» 23 июля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
03 июля 2021, суббота. 18:00 МСК
ЛАСК
Линц, Австрия
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва, Россия
1:0 Гойгингер – 9'   2:0 Рагуц – 22'   3:0 Гойгингер – 40'
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