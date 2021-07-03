«Динамо» разгромно проиграло австрийскому ЛАСК в товарищеском матче

Московское «Динамо» провело товарищеский матч с австрийской командой ЛАСК. Встреча прошла на стадионе «Корншпиц-Арена» (Прегартен, Австрия) и завершилась крупной победой соперника бело-голубых со счётом 3:0.

Все голы были забиты ещё в первом тайме. Счёт был открыт уже на девятой минуте встречи. Автором гола стал нападающий ЛАСК Томас Гойгингер. На 22-й минуте австрийцы увеличили преимущество. На этот раз мяч в сетку ворот Ивана Будачёва отправил форвард Марко Рагуц. На 40-й минуте Гойгингер оформил дубль и довёл счёт до разгромного — 3:0.

Ранее на сборах «Динамо» провело три матча: с «ЧФР Клуж» (0:1), «Динамо Ч-Б» (4:0) и АЕЛ (0:1). Сезон Российской Премьер-Лиги начнётся для москвичей гостевым матчем с «Ростовом» 23 июля.