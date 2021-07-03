Томас Дилейни признан лучшим игроком матча Чехия — Дания

Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни был признан лучшим игроком матча 1/4 финала Евро со сборной Чехии (2:1).

Дилейни стал автором первого гола в ворота чехов.

В матче 1/4 финала Евро-2020 сборная Дании переиграла сборную Чехии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан) и завершилась со счётом 2:1.



Томас Дилейни открыл счёт на пятой минуте матча с Чехией. Йенс Ларсен от угла поля выполнил подачу в центр чешской штрафной, откуда Дилейни нанёс удар головой — мяч после отскока от газона залетел в угол ворот. Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг увеличил преимущество своей команды. На 42-й минуте Йоаким Мехле с левого фланга внешней выполнил шикарный кросс к линии вратарской, откуда Дольберг ударом в касание переправил мяч под перекладину. Чешский форвард Патрик Шик отыграл один мяч. На 49-й минуте Владимир Цоуфал прорвался по правому флангу и навесил в штрафную, Шик подставил ногу и переправил мяч в нижний угол.



В 1/4 финала Дания сыграет с победителем пары Украина — Англия.