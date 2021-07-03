Вратарь «Зенита» Одоевский прокомментировал отражённый пенальти в матче с «Шальке»

18-летний вратарь «Зенита» Даниил Одоевский поделился эмоциями после товарищеского матча с «Шальке» (0:0). Голкипер вышел на второй тайм и отразил пенальти.

«На самом деле эмоции были только по поводу того, что помог команде, что мы не пропустили. Конечно, самые положительные. И повезло, что игрок соперника не добил мяч в ворота. Гадал ли? Старался уйти в последний момент, но всё равно, кажется, чуть завалился, потому что игрок сделал небольшую остановку. В целом хорошо, что получилось отбить.

Кто больше понравился на Евро-2020? Наверное, Зоммер. Я вчера смотрел матч с ним — понравилась его манера, очень хороший вратарь. Насладился его игрой, особенно на пенальти. Он классно отражает их.

Только два вратаря на сборах? Это никаким образом не влияет. Нагрузку получаю одинаковую, рабочая атмосфера абсолютно такая же», — цитирует Одоевского пресс-служба клуба.