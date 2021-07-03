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«Минск» недополучит $ 1 млн спонсорской помощи и приостановит связи с «Краснодаром»

«Минск» недополучит $ 1 млн спонсорской помощи и приостановит связи с «Краснодаром»
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Футбольный клуб «Минск» получит серьёзный отток спонсорских средств. По предварительным подсчётам, в нынешнем сезоне клуб недополучит $ 1 млн спонсорской помощи. Под вопросом реализация соглашения с титульным партнёром ОАО «МТЗ», сообщает Footbik.by.

По информации источника, такая ситуация складывается из-за ухода председателя клуба Игоря Шлойдо. В поддержку председателя высказались 305 работников клуба. Вместе со Шлойдо клуб покинули заместитель по основной деятельности, директор СДЮШОР, начальник кадрово-правовой службы, практически в полном составе ушёл отдел маркетинга.

Одно искусственное покрытие клуб успел закупить, однако его укладка, запланированная на июль, может затянуться. Два других из-за ситуации укладываться не будут. После непродления контракта со Шлойдо также приостановлено сотрудничество между «Минском» и «Краснодаром», в академию которого на стажировку должны были отправиться детские тренеры белорусского клуба.

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