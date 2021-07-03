Джордан Хендерсон в матче с Украиной забил свой первый гол за сборную Англии
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Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон стал автором четвёртого гола в ворота сборной Украины в матче 1/4 финала Евро-2020.
Этот гол стал первым для хавбека за национальную команду. Для того чтобы отличиться, Хендерсону понадобилось 62 матча. Джордану 31 год. Он вызывается в сборную Англии с 2010 года.
Матч сборных Украины и Англии на Евро-2020 проходит в эти минуты. Англичане громят соперника со счётом 4:0. Помимо Хендерсона, голы забили Гарри Кейн (дубль) и Гарри Магуайр. Обслуживает встречу немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Помогают ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — испанец Карлос Дель Серро Гранде.
Победитель этой пары встретится в полуфинале Евро-2020 со сборной Дании.
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