Жена Малиновского рассказала, почему хавбек пропускает матч Украина — Англия

Роксана Малиновская, супруга полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского, рассказала, почему хавбек пропускает матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия.

«У Руслана небольшое мышечное перенапряжение. Он не сыграет. Ничего серьёзного. Приводящая мышца. Возможно, это из-за его грыжи», — сказала супруга в «сториз» своего "инстаграма".

Матч сборных Украины и Англии на Евро-2020 проходит в эти минуты. Англичане громят соперника со счётом 4:0. Обслуживает встречу немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Помогают ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — испанец Карлос Дель Серро Гранде.



Победитель этой пары встретится в полуфинале Евро-2020 со сборной Дании.