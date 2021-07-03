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Жена Малиновского рассказала, почему хавбек пропускает матч Украина — Англия

Жена Малиновского рассказала, почему хавбек пропускает матч Украина — Англия
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Роксана Малиновская, супруга полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского, рассказала, почему хавбек пропускает матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия.

«У Руслана небольшое мышечное перенапряжение. Он не сыграет. Ничего серьёзного. Приводящая мышца. Возможно, это из-за его грыжи», — сказала супруга в «сториз» своего "инстаграма".

Матч сборных Украины и Англии на Евро-2020 проходит в эти минуты. Англичане громят соперника со счётом 4:0. Обслуживает встречу немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Помогают ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — испанец Карлос Дель Серро Гранде.

Победитель этой пары встретится в полуфинале Евро-2020 со сборной Дании.

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