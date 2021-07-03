Президент Украины Зеленский обратился к сборной после разгрома от Англии на Евро-2020
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к сборной страны после разгрома от Англии (0:4) на Евро-2020.
«Ребята, вы доказали, что умеете драться наравне с лучшими, что есть стальной характер, умеете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну. Спасибо за этот чемпионат и уверен, что дальше — только лучше! Обнимаю каждого из вас от всех украинцев. Слава Украине!» — написал Зеленский на своей странице в "Твиттере".
По итогу матча сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, в котором сыграет со сборной Дании. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 7 июля. Начало — в 22:00 мск. Сборная Украины покидает турнир. Она дошла до стадии четвертьфинала чемпионата Европы впервые в своей истории.
Новость по темеАнглия разгромила Украину и вышла в полуфинал Евро-2020
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