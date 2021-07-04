Губерниев — о матче Украина — Англия: понимаю тех, кто предлагал создать Суперлигу

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Евро Украина — Англия (0:4).

«Про Англию и Украину! Понимаю тех, кто предлагал создать Суперлигу. Там, конечно, клубы, но таких матчей на стадии четвертьфиналов не должно быть нигде! Чтобы никого не обидеть, давайте примем условные обозначения!

Команда А. Понимаем, что сегодня можно не бегать. А со второго тайма можно уже не ходить. Стоять достаточно. Арбитр Б. Ничего, если я забыл карточки? Сегодня они не нужны. Да, и можно не 90 минут играть?! Смысл?! Команда У. При счёте 0:3 мы вас даже атаковать не будем, не забивайте нам только много! Зритель любой… А мы точно не сможем вернуть деньги за билеты?! Ну хоть посвистели! Занавес!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.