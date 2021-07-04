Шевченко не успел сделать тройную замену в конце матча с Англией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не успел произвести замену в конце матча 1/4 финала Евро с Англией (0:4).

За несколько минут до конца основного времени матча на поле готовились выйти Артём Довбик, Георгий Судаков и Александр Тымчик. На 90-й минуте главный арбитр Феликс Брих дал финальный свисток, и игроки не успели выйти на замену.

Всего Шевченко сделал две замены. На 35-й минуте вместо получившего травму Сергея Кривцова вышел Виктор Цыганков, на 64-й минуте Сергей Сидорчук был заменён на Евгения Макаренко.

Встреча 1/4 финала чемпионата Европы прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась крупной победой англичан со счётом 4:0. На 4-й минуте встречи вингер сборной Англии Рахим Стерлинг прошёл по левому флангу, сместился в центр и отдал точную передачу на Гарри Кейна, который караулил пас у штрафной. Нападающий подошёл ближе к воротам и отправил мяч в сетку.



Сразу после перерыва Англия получила право на опасный стандарт. Люк Шоу подал в штрафную, где Гарри Магуайр головой переправил мяч в ворота. Ещё спустя четыре минуты Кейн оформил дубль, ассистировал ему снова Шоу. На 63-й минуте после подачи с углового забил Джордан Хендерсон — 4:0, Мэйсон Маунт выполнил голевой пас.