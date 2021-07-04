Кличко поддержал сборную Украины после вылета с Евро-2020

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко поддержал сборную Украины после разгромного поражения в четвертьфинале Евро-2020 со сборной Англии.

«Друзья! Хочу выразить поддержку нашим футболистам! Игра с одной из сильнейших сборных не только Европы, но и мира, была для украинцев действительно испытанием. Сборная Украины, которая впервые вышла в четвертьфинал Евро, показала силу духа и волю к победе. И показала потенциал команды.

Путь к великим свершениям невозможен без поражений и разочарований. Они дают опыт, закаляют волю и настраивают на совершенствование мастерства. Главное – не то, упал ты или нет. Главное – сумел ли ты потом подняться и достойно идти дальше. К победе. Слава Украине! Героям слава», – написал Кличко в своём «инстаграме».

По итогам матча сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, в котором сыграет со сборной Дании. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 7 июля. Начало — в 22:00 мск. Сборная Украины покидает турнир. Она дошла до стадии четвертьфинала чемпионата Европы впервые в своей истории.