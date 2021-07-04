Аргентина забивает в первом тайме в 11 играх кряду. Это их самая длинная серия с 2011 года

В эти минуты в Гоянии (Бразилия) на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» проходит встреча 1/4 финала между сборными Аргентины и Эквадора. Идёт второй тайм, в счёте ведут номинальные хозяева – 1:0.

Счёт в матче был открыт на 40-й минуте аргентинским полузащитником Родриго Де Паулем, а результативную передачу на свой счёт записал Лионель Месси. Как отмечает Opta Joao в «Твиттере», Аргентина забивает в первом тайме в 11-й игре подряд – это их самая длинная серия забитых голов за первые 45 минут с 2011 года.

Напомним, победитель пары Аргентина – Эквадор в полуфинале Кубка Америки – 2021 встретится с Колумбией, которая в серии пенальти обыграла Уругвай (0:0, 4:2).

Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.