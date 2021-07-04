Оспине удалось отразить два удара в серии пенальти в матче Уругвай – Колумбия

Сегодня, в воскресенье, 4 июля, состоялся четвертьфинальный матч Кубка Америки – 2021, в котором сборная Уругвая встречалась с Колумбией. Матч прошёл в Бразилиа на стадионе «Манэ Гарринча – Национальный» и завершился победой сборной Колумбии в серии послематчевых пенальти (0:0 в основное время, 4:2 по пенальти).

В серии пенальти проявить себя удалось 32-летнему голкиперу сборной Колумбии Давиду Оспине, который сначала отбил удар от защитника сборной Уругвая Хосе Хименеса, а затем принёс своей команде победу в матче, отразив удар от Матиаса Виньи.

Видео сейва удара Хименеса доступно на «Чемпионате».

Видео сейва пенальти Виньи доступно на «Чемпионате».

Напомним, что в полуфинале Кубка Америки – 2021 Колумбии предстоит встретиться с Аргентиной, которая крупно обыграла Эквадор (3:0).