Эриксен написал в чат сборной Дании после выхода команды в полуфинал Евро-2020

Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен отправил сообщение в WhatsApp своим товарищам по национальной команде после их победы над сборной Чехии (2:1) в матче 1/4 финала Евро-2020.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на газету La Gazzetta dello Sport, хавбек написал в чат сборной Дании: «Я горжусь вами».

Напомним, матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери сознания Эриксеном. Датский полузащитник пережил остановку сердца. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось. Врачи спасали Кристиана прямо на поле.

В полуфинале Евро-2020 сборная Дании сыграет со сборной Англии. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» 7 июля. Начало — в 22:00 мск.