«Крылья Советов» согласовывают последние детали по переходу Онугхи

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о деталях перехода нападающего «Вайле» Германа Онугхи.
«Сейчас согласовываем оставшиеся детали. Планируется аренда Онугхи на год, с последующим правом выкупа», — сказал Корниленко в беседе с Ильей Никульниковым.
Ранее Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», и защитник «Зари» Дмитрий Иванисеня присоединились к «Крыльям Советов» на сборах.
Контракт Онугхи с «Краснодаром» рассчитан до 2023 года. Интернет-портал Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 700 тыс. В прошлом сезоне Онугха провёл в общей сложности 33 матча, забил 12 голов и сделал одну результативную передачу. Варианты подписания форварда рассматривали ряд клубов второй немецкой Бундеслиги, такие как «Гамбург», «Дармштадт» и «Ганновер».
- 4 июля 2021
-
17:46
-
17:30
-
17:30
-
17:19
-
17:07
-
17:03
-
16:51
-
16:40
-
16:24
-
16:22
-
15:52
-
15:50
-
15:22
-
15:20
-
15:08
-
15:00
-
14:43
-
14:38
-
14:27
-
14:13
-
14:12
-
13:51
-
13:47
-
13:24
-
13:12
-
12:51
-
12:43
-
12:27
-
12:24
-
12:12
-
12:09
-
12:04
-
11:52
-
11:49
-
11:34