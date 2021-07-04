«Крылья Советов» согласовывают последние детали по переходу Онугхи

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о деталях перехода нападающего «Вайле» Германа Онугхи.

«Сейчас согласовываем оставшиеся детали. Планируется аренда Онугхи на год, с последующим правом выкупа», — сказал Корниленко в беседе с Ильей Никульниковым.

Ранее Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», и защитник «Зари» Дмитрий Иванисеня присоединились к «Крыльям Советов» на сборах.



Контракт Онугхи с «Краснодаром» рассчитан до 2023 года. Интернет-портал Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 700 тыс. В прошлом сезоне Онугха провёл в общей сложности 33 матча, забил 12 голов и сделал одну результативную передачу. Варианты подписания форварда рассматривали ряд клубов второй немецкой Бундеслиги, такие как «Гамбург», «Дармштадт» и «Ганновер».