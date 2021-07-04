Мбаппе подпишет с «ПСЖ» новый контракт, если в него будет включен пункт перехода в «Реал»

Будущее Килиана Мбаппе в «Пари Сен-Жермен» по-прежнему находится в подвешенном состоянии. Талантливый французский форвард готов продлить контракт с «ПСЖ», если руководство клуба пропишет в его новом соглашении фиксированную сумму, за которую игрок сможет перейти в мадридский «Реал», сообщает Marca.
Регламент французской федерации футбола запрещает клубам прописывать отступные в контрактах игроков, поэтому единственный вариант для «ПСЖ» и Мбаппе – устная договорённость без юридической силы. Клуб опасается идти на такой шаг, в то время как Мбаппе не хочет покидать «ПСЖ» со скандалом, так как дорожит хорошими отношениями с руководством клуба.
Ранее СМИ сообщали, что Мбаппе не станет продлевать контракт с «ПСЖ», о чём уже уведомил руководство. Несмотря на то что действующий договор истекает следующим летом, парижане не намерены продавать Килиана в это трансферное окно.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В минувшем сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.
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