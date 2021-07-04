ЦСКА заинтересовался игроком сборной Северной Македонии

Московский ЦСКА проявил интерес к защитнику сборной Северной Македонии Эзгану Алиоски, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

Футболистом, находящимся в статусе свободного агента, также интересуется «Галатасарай». Бывший игрок «Лидса» просит у турецкого клуба четырёхлетний контракт.

29-летний Алиоски провёл на чемпионате Европы 2020 года три матча в составе Северной Македонии. Защитник забил один гол — в ворота сборной Украины (1:2). Всего за национальную команду Алиоски провёл 46 матчей, забил девять мячей.

В минувшем сезоне Алиоски сыграл за «Лидс Юнайтед» в английской Премьер-лиге 36 матчей, забил два гола, отдал три результативных передачи. До «Лидса» македонский футболист выступал за швейцарские клубы: «Лугано», «Шаффхаузен» и «Янг Бойз».