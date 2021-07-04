«Там, за границей, не бухают». Украинский функционер о провале футбольной сборной на Евро

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский прокомментировал вылет футбольной сборной с Евро-2020.
«Я, как тот попугай у Хазанова — не могу молчать. Я — президент федерации баскетбола, 30 лет меценат баскетбола и очень хочу наших побед, вот и всё анализирую. В молодости близко дружил с футболистами киевского „Динамо“ (делал им ремонты квартир), много от них слышал о нашей проблемной ментальности.
Мы не умеем идти до конца, склоняемся перед грандами и не любим критику. Довольствуемся малым и т.д. Нам нужно многое менять, и в стране тоже.
Проиграли наши Англии и мы все жалеем тренера и игроков, говорим, что и так всё хорошо, а как было бы в Англии? Пресса их бы разорвала, тренер подал бы в отставку, вот и всё. Нам нужно искать проблемы и их менять к лучшему, работать над ошибками и просто много пахать, как это делают наши конкуренты. Там, за границей, профи пашут больше чем у нас и не бухают. Пусть к победам, только через исправленные ошибки и большой работе. Для этого нужна правда. Слава Украине!" — написал Бродский в «Фейсбуке».
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о разгроме Украины, влиянии Манчини и легендарной пресс-конференции полевого командира Черчесова.
Слушайте там, где удобно:
• в YouTube
• в iTunes
• в Google Podcasts
• в «Яндекс. Музыке»
• в плеере TuneIn
• в плеере Castboх
• в плеере Podster
- 4 июля 2021
-
20:50
-
20:50
-
20:38
-
20:19
-
20:18
-
20:01
-
19:52
-
19:37
-
19:32
-
19:11
-
18:56
-
18:41
-
18:36
-
18:22
-
18:16
-
17:56
-
17:46
-
17:30
-
17:30
-
17:19
-
17:07
-
17:03
-
16:51
-
16:40
-
16:24
-
16:22
-
15:52
-
15:50
-
15:22
-
15:20
-
15:08
-
15:00
-
14:43
-
14:38
-
14:27