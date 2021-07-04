«Там, за границей, не бухают». Украинский функционер о провале футбольной сборной на Евро

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский прокомментировал вылет футбольной сборной с Евро-2020.

«Я, как тот попугай у Хазанова — не могу молчать. Я — президент федерации баскетбола, 30 лет меценат баскетбола и очень хочу наших побед, вот и всё анализирую. В молодости близко дружил с футболистами киевского „Динамо“ (делал им ремонты квартир), много от них слышал о нашей проблемной ментальности.

Мы не умеем идти до конца, склоняемся перед грандами и не любим критику. Довольствуемся малым и т.д. Нам нужно многое менять, и в стране тоже.

Проиграли наши Англии и мы все жалеем тренера и игроков, говорим, что и так всё хорошо, а как было бы в Англии? Пресса их бы разорвала, тренер подал бы в отставку, вот и всё. Нам нужно искать проблемы и их менять к лучшему, работать над ошибками и просто много пахать, как это делают наши конкуренты. Там, за границей, профи пашут больше чем у нас и не бухают. Пусть к победам, только через исправленные ошибки и большой работе. Для этого нужна правда. Слава Украине!" — написал Бродский в «Фейсбуке».

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о разгроме Украины, влиянии Манчини и легендарной пресс-конференции полевого командира Черчесова.



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