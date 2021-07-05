«Манчестер Юнайтед» предложил за Варана € 40 млн. «Реал» требует € 70 млн

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по трансферу защитник мадридского «Реала» Рафаэля Варана, сообщает GFFN со ссылкой на Sky Italia.

Английский клуб предложил за француза € 40 млн. «Реал» требует не менее € 70 млн.

Сообщалось, что «красные дьяволы» близки к покупке 28-летнего французского футболиста, у которого остался год по контракту со «сливочными». «Реал» готов расстаться с игроком, чтобы он не ушёл бесплатно через год.



Варан защищает цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.



Напомним, сборная Франции вместе с Вараном сенсационно вылетела с чемпионата Европы — 2020, проиграв в 1/8 финала Швейцарии (3:3, 4:5 пен.).