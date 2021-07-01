«Манчестер Юнайтед» близок к покупке Рафаэля Варана

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан с большой вероятностью продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает ESPN, «красные дьяволы» близки к покупке 28-летнего французского футболиста, у которого остался год по контракту со «сливочными». В английском клубе уверены, что Рафаэля удастся заполучить за € 50 млн, несмотря на первоначальные требования мадридцев (€ 70 млн). «Реал» готов расстаться с игроком, чтобы он не ушёл бесплатно через год.
Варан защищает цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.
Напомним, Варан в составе сборной Франции сенсационно вылетел с чемпионата Европы — 2020, проиграв в 1/8 финала Швейцарии (3:3, 4:5 пен.).
- 1 июля 2021
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