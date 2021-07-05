Эль-Шаарави попал под следствие за подкат против угонщика

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави попал под следствие за избиение злоумышленника, пойманного за угоном его Lamborghini.



В мае преступник был осужден на год и четыре месяца, но он подал жалобу на Эль-Шаарави за нанесённые телесные повреждения. Адвокат футболиста сообщил, что допрос Стефана назначен на конец июля. «Человек, угонявший его машину, может сказать всё, что угодно, но истина должно быть установлена. На допросе Стефан расскажет, что произошло», — цитирует юриста Football Italia.

В феврале Эль-Шаарави увидел человека, который разбил окно его машины, планируя её угнать. Футболисту удалось самостоятельно остановить преступника. Сообщается, что игрок побежал за вором и остановил его в подкате, после чего на место приехала полиция.