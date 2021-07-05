Клуб из Египта хочет подписать Дани Алвеса
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Египетский клуб «Фарко» хочет подписать защитника сборной Бразилии Дани Алвеса. Также руководство команды рассчитывает привлечь капитана «Барселоны» Лионеля Месси к благотворительной кампании по борьбе с гепатитом С.
«От работы с Дани Алвесом мы можем извлечь пользу из его опыта. Я встречался с Алвесом, и он сказал мне, что хочет играть за «Сан-Паулу» с тех пор, как ему было восемь лет. Думаю, что смогу привести его в египетскую Премьер-лигу. А с Месси мы вели переговоры не для того, чтобы он присоединился к нашему клубу, а для того, чтобы укрепить отношения с игроком во вкладе в лечение гепатита С», — цитирует владельца «Фарко» Шрина Хелми ElHadath AlYoum.
В конце мая Дани Алвес в составе «Сан-Паулу» выиграл свой 42-й трофей в карьере.
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