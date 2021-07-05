Президент «Торпедо»: за год ни хрена не получилось. Сидим, балдеем, ничего не делаем

Президент «Торпедо» Денис Маслов поделился мнением о первом годе работы на посту главы московского клуба.



«Что за год получилось? Да ни хрена не получилось. Сидим, балдеем, ничего не делаем. Можно так написать? И люди скажут: наконец-то себя нормально оценил. Вот теперь можно его оставить — он первый, кто говорит правду.



Если серьёзно, мы довольны тем, как укомплектовали команду в прошлом сезоне в части молодых футболистов. У нас четверо ребят, которые впервые попали в ФНЛ и отыграли весь сезон: Ботнарь, которого вызвали в молодёжку основным вратарём, Евдокимов, Прошкин. Козлова взяли — тоже провёл весь сезон, просто полгода в «Волгаре», а половину — у нас.



В нашей концепции написано — мы даём дорогу молодым российским футболистам. Болельщики нас критикуют, говорят: клуб великий, он существует не для обкатки молодёжи. Согласен — у «Торпедо» великая история. Но давайте попробуем не ностальгировать, а взвесить. За всю историю клуба у него был один золотой период, который сделали одни и те же футболисты — с 1965 по 1976-й годы, когда они взяли три чемпионства. Ну и в 1993-м выиграли первый и последний Кубок России — дальше всё», — приводит слова Маслова Sport24.

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