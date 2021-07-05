Самуэль Юмтити отказался добровольно уйти из «Барселоны». Клуб хотел сэкономить € 35 млн

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити не намерен покидать команду без денежной компенсации.



Как сообщает Marca, каталонский клуб направил футболисту письмо, в котором предложил добровольно уйти без каких-либо выплат. Так сине-гранатовые пытались сэкономить на зарплате. Контракт Юмтити рассчитан ещё на два года, по нему француз должен получить € 35 млн до уплаты налогов.



По информации источника, 27-летний игрок отказался от предложения «Барселоны». Отмечается, что Юмтити готов покинуть команду, но только на правах аренды. Для начала он намерен убедиться, что главный тренер Рональд Куман на него не рассчитывает.



Юмтити перешёл в «Барселону» в 2016 году из «Лиона», воспитанником которого является и за который выступал с начала карьеры. В минувшем сезоне защитник принял участие в 13 матчах чемпионата Испании.

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