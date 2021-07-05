Губерниев отреагировал на включение в список угроз национальной безопасности Украины

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение властей Украины включить его в список угроз национальной безопасности.
«Полное недоумение. Дуракам закон не писан. Все знают, как я поддерживаю Украину на спортивных соревнованиях. Ни один комментатор этого не делает, как я это делаю. Хочу просто посочувствовать людям, которые это сделали. Ко мне прекрасно относятся на Украине, я прекрасно общаюсь со спортсменами. Правда всегда лучше кривды. Нас не разделить.
Почему молчит министерство спорта Украины? Может, они тоже меня внесут. Ну нет, конечно. Я уверен, что это решение так или иначе отменят. Видимо, я слишком кричал «Россия». Особенно когда украинская команда выиграла эстафету в Сочи. Пусть они пересмотрят мои репортажи и как я поддерживаю всех украинских спортсменов. А если они обиделись на моё замечание, что русский язык объединяет сборную Украины по футболу… То тут нечего пенять на зеркало, коли рожа крива. Я уже начал получать письма поддержки от украинцев. Это приятно», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 5 июля 2021
-
11:55
-
11:40
-
11:37
-
11:33
-
11:18
-
11:15
-
11:06
-
11:02
-
10:54
-
10:46
-
10:38
-
10:29
-
10:18
-
10:14
-
10:01
-
09:56
-
09:42
-
09:39
-
09:35
-
09:25
-
08:43
-
08:30
-
08:03
-
07:37
-
07:20
-
06:59
-
06:38
-
05:56
-
05:15
-
04:22
-
04:01
-
03:42
-
03:19
-
03:03
-
02:32