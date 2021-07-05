Губерниев отреагировал на включение в список угроз национальной безопасности Украины

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение властей Украины включить его в список угроз национальной безопасности.



«Полное недоумение. Дуракам закон не писан. Все знают, как я поддерживаю Украину на спортивных соревнованиях. Ни один комментатор этого не делает, как я это делаю. Хочу просто посочувствовать людям, которые это сделали. Ко мне прекрасно относятся на Украине, я прекрасно общаюсь со спортсменами. Правда всегда лучше кривды. Нас не разделить.



Почему молчит министерство спорта Украины? Может, они тоже меня внесут. Ну нет, конечно. Я уверен, что это решение так или иначе отменят. Видимо, я слишком кричал «Россия». Особенно когда украинская команда выиграла эстафету в Сочи. Пусть они пересмотрят мои репортажи и как я поддерживаю всех украинских спортсменов. А если они обиделись на моё замечание, что русский язык объединяет сборную Украины по футболу… То тут нечего пенять на зеркало, коли рожа крива. Я уже начал получать письма поддержки от украинцев. Это приятно», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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