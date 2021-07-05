«Наполи» обсудит с Лоренцо Инсинье продление контракта после Евро-2020
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«Наполи» намерен сохранить нападающего Лоренцо Инсинье, в настоящее время выступающего за сборную Италии на чемпионате Европы — 2020.
Как сообщает Corriere dello Sport, неаполитанцы по окончании Евро проведут с 30-летним футболистом переговоры о новом контракте. Действующее соглашение Лоренцо истекает следующим летом, и клуб рискует потерять его бесплатно.
Ранее сообщалось, что в услугах Инсинье заинтересована «Барселона».
Сборная Италии с Лоренцо в составе добралась до полуфинала Евро-2020, где сыграет с Испанией. Сам форвард принял участие в трёх матчах первенства и забил два мяча.
В минувшем сезоне Инсинье провёл 35 матчей в итальянской Серии А, отметившись 19 голами (семь — с пенальти) и семью результативными передачами.
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