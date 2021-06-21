«Барселона» проявляет интерес к Лоренцо Инсинье из «Наполи»

30-летний нападающий сборной Италии, выступающий за «Наполи», Лоренцо Инсинье привлёк внимание селекционной службы каталонской «Барселоны», информирует Football Italia со ссылкой на SportItalia.

Сообщается, что у Инсинье по-прежнему сохраняются напряжённые отношения с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом, поэтому вопрос с продлением его истекающего контракта выходит на первый план. Этим и может воспользоваться «Барселона», которая уже вступила в контакт с окружением футболиста.

В прошедшем сезоне Инсинье принял участие в 48 встречах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 11 результативными передачами. Его контракт с неаполитанским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а стоимость игрока оценивается в € 48 млн.