Хитцфельд посоветовал Лёву завершить тренерскую карьеру и стать телеэкспертом

Бывший главный тренер «Баварии» Оттмар Хитцфельд поделился мыслями о будущем экс-наставника сборной Германии Йоахима Лёва.



Лёв покинул пост наставника немецкой национальной команды после её вылета с чемпионата Европы — 2020. Об уходе специалиста было известно с весны — Немецкий футбольный союз решил не продлевать с ним контракт. В последнем матче под руководством Лёва сборная проиграла Англии в 1/8 финала Евро (0:2). Преемником Йоахима стал Ханс-Дитер Флик, до недавнего времени возглавлявший «Баварию».



«Не знаю, насколько Лёву будет разумно браться за работу, которая предусматривает 60 матчей в год. Это очень серьёзный стресс. Испания, Италия, Англия, Франция — всё это ему не подходит. Работа экспертом на телевидении — лучшее, что я могу ему посоветовать», — приводит слова Хитцфельда Sportbuzzer.



Ранее Лёв рассказал о планах после ухода из сборной Германии.