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Представлен мяч полуфиналов и финала Евро-2020

Представлен мяч полуфиналов и финала Евро-2020
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Пресс-служба чемпионата Европы — 2020 в «Твиттере» опубликовала фотографию мяча, который будет задействован в оставшихся матчах турнира.

Основным цветом мяча стал серебристый. Вставки выполнены сразу в нескольких цветах, среди которых красный, голубой, розовый и чёрный. Производителем снаряда является немецкая фирма adidas.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о разгроме Украины, влиянии Манчини и легендарной пресс-конференции полевого командира Черчесова.

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