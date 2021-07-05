Обляков: согласен с Березуцким. Мне надо уже показывать взрослую игру

Полузащитник молодёжной сборной России и ЦСКА Иван Обляков, которому исполнилось 23 года, поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«Как ощущаю себя в 23 года? Старый уже почти. Вроде недавно восемнадцать было, а тут 23. Возраст немаленький, уже пора добиваться успеха, что-то выигрывать. Алексей Владимирович в кругу команды сказал, что ждёт от меня взрослой игры? Согласен на все сто. Надо уже показывать её. Потихоньку иду к этому, что-то удаётся, но нужно ещё больше прогрессировать. Всё впереди.
Надежды на новые сезон? Настрой — не зацикливаться на неудачах. Болельщики, конечно же, ждали, что мы выступим лучше. Была критика, мы её принимаем. Постараемся двигаться только вперёд, планка у нас всегда высокая. Безразличия в команде нет и никогда не было, потому что любой человек, спортсмен, футболист хочет побеждать, в том числе и я. Мы сделаем всё, чтобы следующий сезон стал для ПФК ЦСКА успешным», — приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА.
- 5 июля 2021
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