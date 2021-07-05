Оливер Кан обозначил планы «Баварии» на следующий сезон

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан, ранее выступавший за команду на позиции вратаря, обозначил цели мюнхенского клуба на следующий сезон. Функционер считает, что баварцы имеют большие шансы на победу в Лиге чемпионов.

«Мы хотим показывать футбол мирового уровня со звёздами и молодёжью в составе. В 10-й раз подряд выиграть чемпионат Германии — это было бы невероятно и особенно. В еврокубках мы тоже хотим быть в числе лидеров. Уверен, у нас есть всё возможное для этого.

Хотим выиграть Лигу чемпионов. Этот состав «Баварии» может завоевать трофей. Невероятная культура успеха — наше конкурентное преимущество. «ПСЖ» вкладывает огромные деньги, но ещё не побеждал в ЛЧ. Я не переживаю», — цитирует Кана Bayern&Germany в «Твиттере».