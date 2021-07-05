Оливер Кан обозначил планы «Баварии» на следующий сезон
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Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан, ранее выступавший за команду на позиции вратаря, обозначил цели мюнхенского клуба на следующий сезон. Функционер считает, что баварцы имеют большие шансы на победу в Лиге чемпионов.
«Мы хотим показывать футбол мирового уровня со звёздами и молодёжью в составе. В 10-й раз подряд выиграть чемпионат Германии — это было бы невероятно и особенно. В еврокубках мы тоже хотим быть в числе лидеров. Уверен, у нас есть всё возможное для этого.
Хотим выиграть Лигу чемпионов. Этот состав «Баварии» может завоевать трофей. Невероятная культура успеха — наше конкурентное преимущество. «ПСЖ» вкладывает огромные деньги, но ещё не побеждал в ЛЧ. Я не переживаю», — цитирует Кана Bayern&Germany в «Твиттере».
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