«Айнтрахт» объявил о подписании Борре, которым интересовались ЦСКА и «Краснодар»

Экс-нападающий «Ривер Плейта» Рафаэль Сантос Борре, ставший свободным агентом, стал игроком франкфуртского «Айнтрахта».
Форвард подписал с немецким клубом контракт до 2025 года.
Ранее СМИ сообщали, что в услугах Борре заинтересованы российские клубы – ЦСКА и «Краснодар». 25-летний колумбиец, который 30 июня станет свободным агентом, просил у ЦСКА контракт на четыре года и зарплату в размере € 2,5 млн за сезон.
В 2021 году Борре провёл 17 матчей за «Ривер Плейт», в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи. В данный момент форвард выступает за сборную Колумбии в Кубке Америки.
Борре начинал карьеру на родине, после чего перебрался в мадридский «Атлетико». Из стана «матрасников» уходил в аренду в родной клуб и в «Вильярреал». За «Ривер Плейт» выступал с 2017 года.
- 5 июля 2021
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