Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» упустил победу над «Краковией», ведя 2:0

«Локомотив» упустил победу над «Краковией», ведя 2:0
Комментарии

В товарищеском матче «Локомотив» сыграл вничью с польской «Краковией». Встреча проходила на стадионе «Термен-Арена» в Бад-Радкерсбурге (Австрия) и завершилась со счётом 2:2.

На 41-й минуте счёт открыл нападающий москвичей Тимур Касимов. Во втором тайме преимущество «Локомотива» увеличил Максим Петров. Однако затем футболисты «Краковии» забили два мяча — отличились Матай Родин и Матиас Расмуссен.

Команде Марко Николича предстоит сыграть ещё четыре матча на сборах: с «Арисом», «Хартбергом», «Целе» и «Ростовом».

Сезон для «Локомотива» начнётся матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Встреча за титул пройдёт 17 июля. Чемпионат России команда Марко Николича начнёт домашним матчем с тульским «Арсеналом».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
05 июля 2021, понедельник. 18:30 МСК
Краковия
Краков, Польша
Окончен
2 : 2
Локомотив М
Москва, Россия
0:1 Касимов – 41'   0:2 Петров – 63'   1:2 Родин – 67'   2:2 Расмуссен – 78'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021