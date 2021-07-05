«Локомотив» упустил победу над «Краковией», ведя 2:0
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В товарищеском матче «Локомотив» сыграл вничью с польской «Краковией». Встреча проходила на стадионе «Термен-Арена» в Бад-Радкерсбурге (Австрия) и завершилась со счётом 2:2.
На 41-й минуте счёт открыл нападающий москвичей Тимур Касимов. Во втором тайме преимущество «Локомотива» увеличил Максим Петров. Однако затем футболисты «Краковии» забили два мяча — отличились Матай Родин и Матиас Расмуссен.
Команде Марко Николича предстоит сыграть ещё четыре матча на сборах: с «Арисом», «Хартбергом», «Целе» и «Ростовом».
Сезон для «Локомотива» начнётся матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Встреча за титул пройдёт 17 июля. Чемпионат России команда Марко Николича начнёт домашним матчем с тульским «Арсеналом».
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