Тренеры РПЛ отказались возглавить сборную России. Кандидат-иностранец — Виллаш-Боаш

Тренеры клубов Российской Премьер-Лиги отказались возглавить сборную России. РФС вёл переговоры с Сергеем Семаком, Валерием Карпиным и Леонидом Слуцким, но специалисты ответили отказом, информирует «РБ Спорт».

Никто из отечественных специалистов не захотел бросать свой клуб за две недели до старта сезона. Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию.

Отмечается, что в списке РФС также присутствуют три иностранных специалиста. Один из них – Андре Виллаш-Боаш. 43-летний португалец уже имеет опыт работы в России, в своё время он возглавлял «Зенит».

Напомним, экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш находится без работы с февраля. Тогда он со скандалом покинул французский «Марсель» из-за трансфера, который клуб совершил без согласования с тренером.