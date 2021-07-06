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Роналдиньо опубликовал стильное фото с Погба, Дибалой и Матюиди из ночного клуба в Майами

Роналдиньо опубликовал стильное фото с Погба, Дибалой и Матюиди из ночного клуба в Майами
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41-летний известный бразильский экс-футболист Роналдиньо, ранее выступавший за «Пари-Сен Жермен», «Барселону» и «Милан», опубликовал совместную фотографию с Полем Погба, Блезом Матюиди и Пауло Дибалой. Их совместный снимок, опубликованный в «Инстаграме», стал достаточно быстро набирать популярность в Сети, собрав несколько десятков тысяч лайков за считанные минуты.

Публикация доступна в «инстаграме» Роналдиньо.

Как отмечает бразильское издание Globo Esporte, встреча игроков состоялась случайно в одном из ночных клубов Майами (США).

Напомним, что ранее сообщалось о том, что у Роналдиньо появились проблемы с алкоголем после ареста в Парагвае и смерти матери. Друзья бразильца были обеспокоены его состоянием.

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