Игрок «Лиона» Ауар пропускает тренировки и хочет уйти в другой клуб

Полузащитник французского «Лиона» Уссем Ауар хочет покинуть «Лион». Как сообщает Get French Football News, 23-летний полузащитник пропускает предсезонную подготовку не из-за болезни, как заявил клуб, а из-за того, что футболист пытается перейти в другую команду.

Ауар должен был приступить к тренировочным занятиям 1 июля. Он появился в первый день, побеседовал с новым главным тренером Петером Босом и затем уже тренировки не посещал.

Отмечается, что Ауар разочарован уходом форварда Мемфиса Депая в качестве свободного агента в «Барселону». Теперь он сам планирует уйти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что в подписании хавбека заинтересованы «Ливерпуль» и «Ювентус».

В завершившемся сезоне Ауар провёл 30 матчей в Лиге 1 и забил семь голов. Полузащитник является воспитанником «Лиона». Ко взрослому составу игрок стал привлекаться с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 42 млн. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2023 года.