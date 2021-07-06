Видеообзор победы сборной Бразилии в полуфинале Кубка Америки — 2021

Сборная Бразилии переиграла национальную команду Перу. Первый полуфинальный матч Кубка Америки — 2021 прошёл в Рио-де-Жанейро на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» и завершился со счётом 1:0.
Единственный мяч в этой игре был забит на 35-й минуте. Его автором стал полузащитник Лукас Пакета, поразивший пустые ворота после эффектного дриблинга и передачи нападающего Неймара.
Второй финалист определится в матче между сборными Аргентины и Колумбии, который состоится в ночь на среду, 7 июля. Начало игры – в 4:00 мск.
Напомним, на групповом этапе Кубка Америки Бразилия стартовала с трёх побед кряду – над Венесуэлой (3:0), Перу (4:0) и Колумбией (2:1), а в заключительной игре разошлась миром с Эквадором (1:1). В четвертьфинале подопечные Тите обыграли Чили (1:0).
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