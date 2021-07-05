Федун: если убрать лимит, зачем мне тратить полмиллиарда в год на детские команды?

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
«Лимит стопарит развитие футбола в России? Совершенно не согласен. У нас и так нет никаких стимулов воспитывать русских футболистов, а так что будет? Я трачу в год полмиллиарда рублей на детские и юношеские команды. А если отменить лимит, зачем тогда мне нужно будет это делать? Лучше на эти деньги я куплю четверых хороших легионеров, которые закроют проблему.
А дальше что? Откуда появятся русские игроки? Легко взять транш, купить легионеров, решить вопрос, выиграть что-то. Но какое отношение это имеет к российскому футболу? Меня тоже душит лимит – у меня два лишних иностранца сидят, а могли бы играть. Но я заинтересован в развитии академии, в подготовке своих ребят. Вы видели матчи на сборах? У нас отличные молодые парни, которые при поддержке и должном отношении могут дорасти до сборной.
Давайте, отменим лимит. Клуб, у которого много денег, будет вечным чемпионом, а клуб, у которого денег нет, будет вечным аутсайдером. Хорошая система? Мне не нравится. Я могу конкурировать своей школой, но я не могу конкурировать с деньгами. Возьмите Швейцарию: там 10 команд всего в чемпионате, при этом есть три или четыре центра подготовки футболистов. И едва они не обыграли Испанию на Евро. Это конкуренция школ. А у нас её нет.
У нас есть конкуренция административного ресурса и финансового ресурса. И только на третьем месте – конкуренция в качестве подготовки футболистов. А должно быть наоборот: в первую очередь – школы, во вторую – финансы. Ну и, если хотите, пусть будет этот административный ресурс», – цитирует Федуна «Спорт-экспресс».
- 5 июля 2021
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