Защитник «Барселоны» Фирпо перешёл в «Лидс»

Защитник Эктор Хуниор Фирпо перешёл из «Барселоны» в «Лидс Юнайтед». О трансфере объявил официальный сайт каталонского клуба.

Сумма сделки по Фирпо составила € 15 млн, срок подписанного контракта и детали по зарплате не разглашаются. Известно, что в сделке предусмотрена опция, позволяющая «Барселоне» получить 20% от суммы следующей продажи футболиста.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Испании Эктор Хуниор Фирпо провёл 7 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету 24-летнего испанца в прошлом сезоне также шесть матчей в Лиге чемпионов УЕФА и четыре игры в Кубке Испании.

Портал Transfermarkt оценивает Фирпо в € 8 млн. Контракт игрока с «Барселоной» действовал до 30 июня 2024 года.