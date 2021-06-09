«Барселона» готова расстаться сразу с семью футболистами

«Барселона» в летнее трансферное окно хочет продать сразу нескольких футболистов.
По информации Sport.es, каталонский клуб хочет сократить зарплатную ведомость и планирует расстаться с 5-7 футболистами. Кроме того, продажи некоторых игроков позволят выделить деньги на подписание новых футболистов.
«Блауграну» может покинуть её воспитанник полузащитник Карлес Аленья. К нему проявляет интерес «Вулверхэмптон Уондерерс». Каталонцы готовы продать 23-летнего испанца за € 8 млн. Вариант с арендой «Барса» не рассматривает, так как срок действующего контракта Аленьи с клубом истекает уже через год — 30 июня 2022 года.
Велика вероятность, что нападающий Мартин Брайтвайт покинет «Барселону» этим летом. Сам игрок уверен, что способен принести пользу сине-гранатовым, однако каталонский клуб намерен расстаться с ним. «Барса» не торопится и готова решать вопрос о продаже форварда после Евро-2020, на котором он будет одним из лидеров нападения сборной Дании.
Хуниор Фирпо в ближайшее время может перейти в «Интер» или «Милан». Сам игрок заинтересован в таком развитии своей карьеры, однако предложения из миланских суперклубов пока не устраивают руководство «Барселоны», поэтому игрок может перейти в английский чемпионат, где к нему также есть предметный интерес.
Покинуть «Камп Ноу» собирается и Миралем Пьянич, который считает, что ошибся, перейдя из «Ювентуса» в «Барселону». Он готов вернуться в итальянский клуб, где на пост главного тренера вновь пришёл Массимилиано Аллегри, с которым у боснийца прекрасные отношения.
Кроме того, «Барселона» хочет продать Филиппе Коутиньо, Самуэля Юмтити и Матеуса Фернандеса.
- 9 июня 2021
-
11:08
-
11:00
-
10:59
-
10:50
-
10:30
-
10:27
-
10:24
-
10:09
-
10:04
-
09:59
-
09:50
-
09:39
-
09:37
-
09:23
-
09:06
-
08:50
-
08:30
-
07:30
-
07:02
-
06:41
-
06:14
-
05:58
-
05:46
-
04:15
-
03:43
-
03:21
-
02:36
-
02:26
-
02:00
-
01:46
-
00:57
-
00:41
-
00:22
-
00:19
-
00:11