Тарпищев: сборная России билась, как могла. Любого тренера поставь — как они сыграли бы?

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о выступлении футбольной сборной на чемпионате Европы — 2020.



«Я бы не трогал эту футбольную сборную, потому что она исчерпала себя. Надо думать, почему так происходит. Если у нас на каждую позицию есть полтора человека и ни один футболист не может обыграть один в один другого игрока, то о чём можно говорить? Выиграли бы, вышли из группы, а дальше что? Это же не показатель того, что футбол на высоком уровне.



Любого тренера поставили бы к этому составу — ну как они сыграли бы? Приблизительно чуть лучше или хуже. Мы же должны думать о том, как выигрывать, а не о том, как выходить из группы. Кандидатура Лёва? Думаю, он к нам не пойдёт точно. И Хиддинк наш футбол не сделал, это просто была удача и больше психология. Какой состав, такой и футбол.



Надо делать систему, а не обсуждать состав. Сборная билась, как могла. Черчесов раскрылся, вынужден был играть на победу, это же не значит, что они не хотели выиграть? Россия играла, как могла. Забила бы первый гол — выиграла бы 1:0 и прошла дальше. Тогда все хвалили бы», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.