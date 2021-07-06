Кто должен быть тренером сборной России? Есть неожиданные кандидаты

Обсуждения кандидатур на пост главного тренера сборной России продолжаются. Вопрос с отставкой Станислава Черчесова может решиться в ближайшее время. Мы тоже решили поучаствовать в выборе нового наставника команды. Сотрудники отдела футбола определились со своими кандидатами.

Олег Лысенко – Йоахим Лёв

Мне очень нравится вариант с Лёвом. Если немец действительно доступен, мотивирован и не космически дорог — надо брать без раздумий, пока другие не схантили. Внезапного появления плеяды гениальных футболистов в России не предвидится, поэтому сборной сейчас нужен не тренер на вырост а-ля Тедеско, а высококлассный специалист, и именно по национальным командам. Лёв — идеальная кандидатура. Он сохранит дисциплину, установленную Черчесовым, но привнесёт в команду колоссальный опыт и знания. Очевидно, что сборной снова нужен свежий взгляд — у Черчесова глаз явно замылился. В компетентности и независимости Лёва сомнений ни у кого не возникнет. Плюс авторитет — его игроки точно будут слушать беспрекословно, потому что глыба, величина. Чемпион мира, на минуту! Лишь бы от русской реальности — тёрки кланов, лобби агентов, оголтелая критика ветеранов — Йогги не сошел с ума. РФС должен максимально оградить его от всего этого. И тогда, не сомневаюсь, Лёв даст результат. Кубок мира не возьмёт, но и безропотно, примитивно сливать всем, кто выше в рейтинге, убеждён, не будет.

Фото: Getty Images

Григорий Телингатер – Валерий Карпин

Однозначно Карпин. И дело не только в том, что он хорошо работает в «Ростове» (хотя и это тоже). Карпин чётко формулирует свои мысли – не льёт воду, а говорит по делу. Пускай даже разговаривает хамовато, но хотя бы суть понятна, в отличие проповедей Черчесова. Если нам нужен тренер, который мог бы говорить с фанатами на одном языке, то идеальнее варианта не найти. Ну и в целом, из российских тренеров никто не заслужил эту должность больше. Тут можно вспомнить разве что Слуцкого и Семака. Но первый уже пробовал и получилось не очень. Второй работает главным тренером менее пяти лет, и его очередь, видимо, придет позже.

Андрей Панков – Антонио Конте

Конте – идеальный вариант для сборной России. Он знаком со спецификой работы в сборной. Умеет выжимать максимальный результат из любого набора игроков. Максимально крут тактически, но при этом по части мотивации тоже даст фору почти любому тренеру мира. Лучший вариант для того, чтобы заставить болельщиков снова получать эмоции от национальной команды. Тем более он сейчас свободен. Есть только одна проблема: Конте очень и очень дорогой тренер. Но у РФС сейчас есть деньги, там готовы платить за классного тренера. Поэтому лучше дать большой контракт Конте, чем выкинуть их непонятно на кого.

Максим Пахомов – Владимир Петкович

Сразу скажу: сборной поможет только иностранец. В России тренеров необходимого уровня просто нет.

Идеальный вариант для России прямо сейчас – Владимир Петкович. У него есть опыт работы со сборными, его Швейцария – прекрасная команда, стабильно выходящая в плей-офф больших турниров, не имея для этого топ-состава. При этом и футбол Швейцарии назвать скучным нельзя – вспомните матч с Францией, например, разве они отсиживались в обороне всю игру?

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Наш загадочный менталитет югославу понять будет не так сложно, не будет разговоров об огромной зарплате (как в случае с Лёвом), не будет сверхожиданий (а они будут от Лёва или Конте). Пока вижу в этом назначении только плюсы. Минусы? Он будет лишь один – если на старте мы переоценим его способности.

Дмитрий Зимин – Юрий Сёмин

Идеальная кандидатура нейтрального временщика. Сёмин вновь объединит команду с болельщиками, станет любимым дедом для игроков. В таком возрасте он точно не будет обращать внимание на агентские игры и максимально дистанцируется от всех, занимаясь работой. График с редкими матчами также ему идеально подходит, учитывая возраст. А прошлый неудачный бэкграунд в сборной не стоит брать в расчёт: в 2005-м России не помог бы никто. Вопрос только в тренерском штабе: локомотивцы вряд ли уйдут из клуба ради сборной, так что у Палыча остаётся только Юрий Батуренко. Если РФС посодействует в этом вопросе, мы получим сильную кандидатуру до ЧМ-2022 в Катаре.

Евгений Марков – Юрий Сёмин

Палыча любят все. За шутки и хриплый голос на пресс-конференциях. За байки и добрые отношения с футболистами. Сычёв у него обязательно Димка. Тарасов – тоже. То самое общество всегда за Палыча. Было и будет. Даже после откровений Игоря Денисова – что Сёмин не отстоял его перед Кикнадзе. Сёмин не хамит и смотрится максимально выигрышно и на фоне, и в одном кадре с Газзаевым, который желает Путину здоровья. И генерирует добрую энергию даже нелепыми моментами: Фарфан был у него Форланом, а Гжегож – Гжежжожем. Сёмин – это успех и трофеи на клубном уровне. Это опыт и сила. А также современные мысли о футболе. Только кажется, что Сёмин и его мысли устарели – на самом деле, он регулярно летает на большие матчи в Европу, общается с тренерами, изучает топ-клубы и примеряет их опыт на себя.

Павел Левкович – Доменико Тедеско

Не знаю, технический комитет РФС или Черчесов сказали про отсутствие эмоций на Евро, но вот вам идеальный кандидат, чтобы подтянуть данный аспект. Можно даже сказать, что кандидат от народа! Тедеско полудохлый «Спартак» вытащил из состояния упадка, может, и со сборной получится. На весь абсурд вокруг сборной нужно отвечать только абсурдом.

Михаил Рождественский – Андре Виллаш-Боаш

Хотел сначала написать про Леонида Слуцкого — всё-таки лучший российский тренер на данный момент. Но это из разряда фантастики. В «Рубине» Слуцкого явно всё устраивает, к тому же он прекрасно знает, какой стресс руководить сборной, если ты россиянин.

Поэтому переключимся на иностранцев. И здесь самым реальным вариантом видится Андре Виллаш-Боаш. Португалец свободен, знаком с Россией и, в частности, с президентом РФС Александром Дюковым. Более того, он открыто заявляет о готовности вернуться. У Виллаш-Боаша в последнее время нет успехов на высоком уровне в клубном футболе, и вариант со сборной может показаться ему интересным. Скучно с Андре точно не будет.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Анатолий Романов – Маркку Канерва

На мой взгляд, нужен тренер, который именно на уровне сборных уже доказал, что может добиваться хороших результатов со средними командами. Как в своё время Гус Хиддинк, который до приезда в Россию успешно поработал с Южной Кореей и Австралией. Поэтому я бы предложил кандидатуру тренера финнов Маркку Канервы. В 2009 году он впервые в истории вывел молодёжную сборную Финляндии на Евро, а в 2019-м впервые в истории первую сборную на Евро. Кроме того, финны под его руководством финишировали выше России на Евро-2020 и набрали больше очков, чем наша команда, в своей группе дивизиона В Лиги наций. Забудьте о том, что он из «нефутбольной» страны. Учиться у лучших не стыдно, даже если это финны, тем более Канерва преподаёт у себя на тренерских курсах.

Кирилл Хаит – кто угодно

Мне категорически не нравится сама постановка вопроса: какой тренер нужен сборной России. Нужен не тренер, а управленец со стратегией развития, и не сборной, а РФС. Неудачное выступление – следствие кризиса клубного футбола, в первую очередь, а уже потом неудача тренера. Поэтому кто бы ни занял этот пост, его в любом случае ждут проклятия через два года – если только он не совершит чудо. Тогда проклятия отложатся до следующего цикла. Кстати, считаю, что определённая толстокожесть Черчесова в этом контексте является плюсом. На фоне истерического нагнетания негатива в СМИ и среди болельщиков абсолютная невосприимчивость к критике просто необходима.

А кто ваш кандидат? Делитесь в комментариях.