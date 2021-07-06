Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Лукаш Подольски подписал контракт с польским клубом «Гурник Забже». Об этом сообщает официальный «инстаграм» команды.
«Гурник Забже» — клуб, в котором Лукаш начинал карьеру. У Подольски также были предложения от «Керетаро», «Форталезы», клубов из Турции и Катара, однако он предпочёл вернуться на родину.
Подольски стал одноклубником россиянина Фёдора Кудряшова в «Антальяспоре» в январе 2020 года. 1 июля немец получил статус свободного агента.
36-летний Подольски является воспитанником «Кёльна». Также он выступал за «Баварию», «Арсенал», «Интер» и «Галатасарай». За сборную Германии сыграл 130 матчей и забил 49 голов. Подольски становился чемпионом Германии, чемпионом мира, обладателем Кубков Англии, Германии и Турции.
- 6 июля 2021
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