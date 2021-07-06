«ПСЖ» объявит о трансфере Ашрафа Хакими в ближайшее время

Защитник «Интера» Ашраф Хакими продолжит карьеру в «Пари-Сен Жермен». О трансфере будет сообщено в ближайшее время. Инсайдер Фабрицио Романо опубликовал фото футболиста перед официальным объявлением.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Фабрицио Романо.
Ранее стало известно, что «Интер» и «Пари-Сен Жермен» полностью согласовали переход 22-летнего марокканского крайнего защитника. Сообщалось, что «ПСЖ» заплатит за игрока € 60 млн, а ещё € 10 млн будут выплачены в качестве бонусов. С самим футболистом согласован контракт до 2026 года. Несмотря на слухи об интересе лондонского «Челси» к Ашрафу, официальных предложений от «аристократов» так и не последовало.
Также в ближайшее время игроком «ПСЖ» официально должен стать и 22-летний голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, чей контракт с «Миланом» истекает 30 июня.
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