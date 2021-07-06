«Интер» продлил контракт с Коларовым

Сербский защитник Александар Коларов продлил контракт с миланским «Интером» до 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт миланского клуба. По информации итальянских СМИ, зарплата 35-летнего игрока в клубе составит € 1,5 млн за сезон.
Ранее сообщалось, что в Коларове заинтересована «Болонья» и лично главный тренер команды Синиша Михайлович. «Болонья» готова была предложить Александару контракт до 2022 года с возможностью продления ещё на один сезон.
В минувшем сезоне Коларов провёл 11 матчей и сделал одну результативную передачу. В мае футболист перенёс операцию по удалению грыжи поясничного диска, после чего занялся реабилитацией. Коларов выступает за «Интер» с 2020 года. Ранее он играл за «Рому», «Манчестер Сити», «Лацио», «ОФК» и «Чукарички».
- 6 июля 2021
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