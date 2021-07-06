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Защитник «Рубина» Старфельт может перейти в «Селтик»

Защитник «Рубина» Старфельт может перейти в «Селтик»
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Защитник «Рубина» Карл Старфельт вызвал интерес «Селтика», сообщает популярный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, кельты намерены заменить в команде защитника Кристофера Айера, который близок к уходу из клуба. «Селтик» уже ведёт переговоры со Старфельтом об условиях личного контракта. В ближайшее время шотландцы предложат «Рубину» сумму за игрока.

26-летний Карл Старфельт — воспитанник шведского клуба «Броммапойкарна». В 2017 году защитник перешёл в «Гётеборг», а в 2019 году присоединился к «Рубину». В минувшем сезоне Старфельт провёл 29 матчей, в которых забил три гола. Его контракт с казанцами действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает шведского игрока в € 3 млн.

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