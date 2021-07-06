К. Шмейхель — об Англии: футбол возвращается домой? А он вообще был дома?

Вратарь «Лестер Сити» и сборной Дании Каспер Шмейхель высказался о сборной Англии, с которой датчанам предстоит сыграть в полуфинале Евро-2020 завтра, 7 июля.

На пресс-конференции перед матчем журналист спросил Шмейхеля: «Вы же наверняка слышали о фразе «футбол возвращается домой» (намёк на чемпионство родоначальников футбола англичан). Думали ли вы о том, чтобы остановить это возвращение завтрашним вечером?»

«А он вообще дома был? Вы когда-нибудь Евро выигрывали? Да, он был дома, как вы говорите, но то был чемпионат мира. Если честно, я не думал об Англии. Я думаю о том, чтобы Дания прошла дальше. Если честно, не смотрю вообще на сборную Англии, она ничего особо для меня не значит. Для нас важнее принести в наш дом победу и удовольствие от игры. Для нас важно, чтобы наши пять с половиной миллионов болельщиков были рады», — сказал Шмейхель.

Матч сборных Дании и Англии пройдёт завтра, 7 июля. Начало — в 22:00 мск.

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