Кассано — о Лукаку на Евро-2020: легко забивать «Эмполи» и «Фрозиноне»
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Бывший итальянский футболист Антонио Кассано поделился мнением о выступлении нападающего «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку на чемпионате Европы — 2020.
«Можно не реализовать свои моменты, но проблема в том, что у Лукаку даже не было моментов, чтобы их упустить. Легко забивать „Эмполи“, „Фрозиноне“ или „Сампдории“. При всём уважении, за сборную он забивал Андорре, Лихтенштейну… В матче с итальянцами Ромелу не мог получить мяч или отдать его», — приводит слова Кассано Besoccer.
Напомним, сборная Бельгии вылетела с Евро-2020 в 1/4 финала, проиграв национальной команде Италии (1:2). За пять матчей на турнире Лукаку забил четыре гола. Примечательно, что дублем бельгийский форвард отметился в матче группового этапа Евро с Россией.
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