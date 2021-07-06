Анри покинул сборную Бельгии и передаст свою зарплату на благотворительность

Тьерри Анри покинул пост ассистента главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса после вылета команды с чемпионата Европы – 2020. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на L’Equipe.
По информации источника, бывший нападающий «Арсенала» все заработанные в команде деньги перечислит на благотворительность.
Напомним, Анри присоединился к Бельгии в конце мая. Он работал с командой во второй раз – первый был с 2016 по 2018 год.
Последним местом работы Анри был «Монреаль Импэкт». Специалист возглавил канадскую команду в ноябре 2019 года, а в феврале этого года ушёл по семейным обстоятельствам. В октябре 2018 года француз был назначен главным тренером «Монако». В январе 2019 года из-за конфликта с рядом игроков клуб временно отстранил Анри от обязанностей главного тренера команды, после чего Тьерри был уволен со своей должности из-за неудовлетворительных результатов работы.
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