Сборная Италии повторила свой рекорд по голам на крупных турнирах

Полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза забил гол в матче полуфинала Евро-2020 со сборной Испании (1:1, идёт доп. время).

Этот гол стал 12-м на этом чемпионате. Таким образом, итальянцы повторили свой рекорд по голам на крупных турнирах (ЧМ и Евро). Столько же мячей сборная Италии забивала на чемпионатах мира в 1934, 1982 и 2006 годах.

Обслуживает встречу Италии и Испании бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогают ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Решающие встречи состоятся в Лондоне.