Доннарумма: я был спокоен перед пенальти, потому что знал, что могу помочь команде
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Голкипер национальной команды Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал победу в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу 2020 года со сборной Испании (1:1 – основное время, 4:2 – по пенальти).
«Я был спокоен перед пенальти, потому что знал, что могу помочь команде. Я хотел бы поблагодарить всех, так как сейчас мы всего в одном шаге от реализации нашей мечты. Испания очень сильна, но эта Италия имеет много мужества, мы никогда не сдаёмся», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт УЕФА.
В финале Евро-2020 сборная Италии сыграет с победителем пары Англия — Дания, которая свой полуфинальный матч турнира проведёт 7 июля. Встреча состоится в Лондоне на арене «Уэмбли», начало – 22:00 мск.
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