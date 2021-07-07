Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Доннарумма: я был спокоен перед пенальти, потому что знал, что могу помочь команде

Доннарумма: я был спокоен перед пенальти, потому что знал, что могу помочь команде
Комментарии

Голкипер национальной команды Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал победу в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу 2020 года со сборной Испании (1:1 – основное время, 4:2 – по пенальти).

«Я был спокоен перед пенальти, потому что знал, что могу помочь команде. Я хотел бы поблагодарить всех, так как сейчас мы всего в одном шаге от реализации нашей мечты. Испания очень сильна, но эта Италия имеет много мужества, мы никогда не сдаёмся», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт УЕФА.

В финале Евро-2020 сборная Италии сыграет с победителем пары Англия — Дания, которая свой полуфинальный матч турнира проведёт 7 июля. Встреча состоится в Лондоне на арене «Уэмбли», начало – 22:00 мск.

Календарь Евро-2020
Испания вылетела, хотя сломала Италии игру. Это был матч, достойный финала Испания вылетела, хотя сломала Италии игру. Это был матч, достойный финала
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021